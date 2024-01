Monitor Philips 27" Full HD a soli 127,50€: occasione Amazon

Preparati a rinnovare la tua postazione di lavoro con questo monitor Philips da 27 pollici e risoluzione Full HD. Il prezzo in offertissima su Amazon è di soli 127,50 euro: uno sconto da non perdere prima che vada in esaurimento.

Le caratteristiche del monitor Philips in offerta

Questo monitor è la scelta perfetta per chi cerca un display di grandi dimensioni senza compromettere la qualità dell’immagine. La risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel garantisce dettagli nitidi e colori vibranti, offrendoti un’esperienza visiva coinvolgente sia per il lavoro che per il tempo libero.

Il pannello IPS assicura angoli di visione ampi, consentendoti di godere della stessa qualità visiva da qualsiasi posizione. Inoltre, il monitor è dotato della tecnologia Low Blue Mode, progettata per proteggere i tuoi occhi riducendo la luce blu dannosa, perfetta per lunghe sessioni di utilizzo.

L’aspetto moderno e senza cornice a tre lati del monitor Philips non solo offre un’estetica elegante ma anche un’ampia superficie di visione, rendendolo ideale per configurazioni multi-monitor. La cornice sottile ti permette di concentrarti totalmente sul contenuto, senza distrazioni.

Inoltre, le opzioni di connessione sono varie e complete: HDMI, DVI, VGA e audio integrato. Questa flessibilità ti consente di collegare il monitor a una vasta gamma di dispositivi, da computer a console di gioco, garantendoti un’esperienza multimediale completa.

Se desideri ottimizzare ulteriormente il tuo spazio, il monitor Philips è predisposto per la montatura VESA, consentendoti di fissarlo comodamente a parete.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza visiva con questo monitor Philips da 27 pollici Full HD a soli 127,50 euro su Amazon. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per un aggiornamento tecnologico che fa la differenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.