Monitor Philips con casse a 81€: la grande offerta Amazon

Philips 222V8LA è un monitor da 22 pollici con pannello di risoluzione Full HD e tutto ciò che serve per produttività, studio o intrattenimento. Oggi lo segnaliamo su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta Amazon che ne abbatte il prezzo e permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 81,89 euro. Diamo uno sguardo ai dettagli.

L’offerta Amazon sul monitor Philips 222V8LA

Tra le specifiche tecniche trovano posto il supporto alle tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode, rispettivamente per l’anti-sfarfallio e per la riduzione dell’affaticamento visivo, frequenza di aggiornamento da 75 Hz, Adaprive-Sync e tempo di risposta 4 ms. Sul retro trovano posto le porte di connessione HDMI, DisplayPort e VGA. Ancora, vale a pena segnalare la presenza degli altoparlanti stereo che permettono di avere un comparto audio integrato senza dover obbligatoriamente collegare casse esterne. Molto curato il design, con bordi ultrasottili e pulsanti di controllo facilmente raggiungibili nell’angolo inferiore destro. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento hai l’opportunità di acquistare Philips 222V8LA al prezzo finale di soli 81,89 euro invece di 115,41 euro come da listino, grazie allo sconto del 29% applicato in automatico.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il monitor sarà a casa tua, sulla tua scrivania.

