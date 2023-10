Monitor Philips da 24": MEGA sconto del 31% su Amazon

Se stai cercando un monitor che offra un’esperienza visiva straordinaria, allora non cercare oltre: il monitor Philips da 24″ è la tua scelta perfetta. E oggi è ancora più conveniente, con un incredibile sconto del 31% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 97,99 euro.

Monitor Philips da 24″: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche principali che rendono questo monitor un vero gioiello è il suo pannello VA, che garantisce angoli di visione di 178°/178°. Che tu stia guardando film, giocando o lavorando su progetti creativi, potrai goderti immagini chiare e vivide da qualsiasi angolazione. E se sei un appassionato di giochi, la tecnologia Adaptive Sync ti consente di giocare in modo fluido a 75Hz, senza ritardi o sfarfallii.

La praticità è un’altra caratteristica chiave di questo monitor Philips. Dispone di porte VGA e HDMI integrate, eliminando la necessità di adattatori fastidiosi. Collega facilmente il monitor ai tuoi dispositivi preferiti e inizia a goderti un’esperienza senza interruzioni.

Inoltre, questo monitor Philips è dotato della tecnologia Flicker Free e del modo Low Blue, che riducono l’affaticamento degli occhi anche durante le sessioni più lunghe. Puoi lavorare o giocare per ore senza stancarti, grazie a una visione più confortevole e rilassata.

Se vuoi liberare spazio sulla tua scrivania, sarai felice di sapere che questo monitor Philips è predisposto per la montatura a muro grazie alla sua compatibilità con lo standard VESA. Libera spazio prezioso sulla tua scrivania e crea un ambiente di lavoro o di gioco più ordinato ed efficiente.

In breve, il monitor Philips da 24″ è una scelta eccellente per chiunque cerchi qualità visiva eccezionale, comodità e cura del benessere degli occhi. E con il suo sconto del 31% su Amazon, questa è un’opportunità da non perdere. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 97,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

