Monitor PHILIPS da 24": un AFFARE sotto i 100 euro (-20%)

L’incredibile monitor PHILIPS da 24 pollici è oggi in super sconto del 20% su Amazon. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque desideri migliorare la propria esperienza visiva con un dispositivo di alta qualità. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 94,91 euro, anziché 119,00 euro.

Monitor PHILIPS da 24″: un’occasione da prendere al volo

Il monitor PHILIPS da 24 pollici è dotato di un pannello IPS, garantendo immagini dettagliate e colori vividi da qualsiasi angolazione. La tecnologia IPS offre un angolo di visione ampio di 178 gradi, ideale per chi lavora in team o semplicemente vuole godersi un film con amici e familiari senza perdere qualità visiva. La tecnologia flicker-free integrata riduce lo sfarfallio dello schermo, proteggendo gli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Con una risoluzione Full HD e un display opaco, questo monitor assicura una visualizzazione nitida e priva di riflessi, perfetta sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Il tempo di risposta di 4 ms garantisce una transizione fluida delle immagini, essenziale per chi utilizza il monitor per il gaming o per attività grafiche intense.

Il design del PHILIPS 243V7QDSB/00 è un altro punto di forza. La cornice ultra-sottile non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma permette anche una maggiore area di visualizzazione. Inoltre, è compatibile con il montaggio a parete VESA 100×100, offrendo flessibilità nella configurazione dello spazio di lavoro. Il supporto staccabile permette di personalizzare ulteriormente l’installazione secondo le proprie esigenze.

La tecnologia Low Blue Light è pensata per ridurre l’affaticamento degli occhi, emettendo meno luce blu dannosa, il che rende questo monitor perfetto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo. Con una luminosità di 250 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1.000:1, i dettagli delle immagini risultano chiari e ben definiti.

Le opzioni di connettività sono varie e versatili, includendo VGA, DVI e HDMI, consentendo di collegare facilmente il monitor a diversi dispositivi. La confezione include tutto il necessario per l’installazione: monitor, cavo di alimentazione, cavo VGA, CD dei driver e scheda di garanzia.

Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo setup con il monitor PHILIPS da 24 pollici, approfittando dello sconto del 20% disponibile oggi su Amazon. Un investimento che porterà la tua esperienza visiva a un livello superiore, al costo di soli 94,91 euro.