Monitor Philips da gaming 27" ad un PREZZO IMPERDIBILE su Amazon

Oggi hai la grande occasione di aggiornare la tua postazione di gioco e da lavoro con questo monitor Philips da 27 pollici che puoi acquistare su Amazon a soli 179,90 euro. Con le sue caratteristiche è prettamente pensato per fantastiche sessioni di gaming, ma è ottimo anche per qualsiasi altro uso.

Monitor Philips 27 pollici offerta Amazon

Questo monitor Philips da gaming da 27 pollici offre una straordinaria velocità di aggiornamento di 165Hz. Immagina di giocare ai tuoi titoli preferiti con immagini incredibilmente fluide e nitide. Inoltre, con una risposta rapida di 1ms (MPRT), potrai godere di immagini nitide e un’esperienza di gioco straordinariamente fluida.

Con AMD FreeSync Premium, potrai dire addio a distorsioni e scatti durante il gioco. Questa tecnologia intelligente sincronizza il tasso di aggiornamento del monitor con la potenza della tua scheda grafica, offrendoti un’esperienza di gioco senza intoppi. Inoltre, la modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor, garantendo che ogni tua azione venga riflesso sullo schermo con la massima tempestività.

Il monitor Philips da gaming utilizza un display VA per offrire immagini eccezionali con ampi angoli di visualizzazione. Quindi, indipendentemente da dove ti trovi rispetto allo schermo, potrai godere di colori vividi e dettagli nitidi. La risoluzione Full HD 16:9 garantisce che ogni immagine sia ricca di dettagli e ben definita.

Questo monitor è dotato di modalità LowBlue e Flicker-free per proteggere i tuoi occhi durante lunghe sessioni di gioco. Queste funzionalità riducono l’affaticamento degli occhi e ti consentono di giocare in totale comfort.

Il monitor Philips da gaming ti offre la flessibilità di regolare l’inclinazione da -5 a 20 gradi in base alle tue preferenze. Inoltre, la connettività versatile con 2 porte HDMI 2.0, 1 porta DisplayPort 1.2 e uscita audio ti consente di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti, come console, PC e molto altro. Anche le casse integrate garantiscono un’esperienza audio coinvolgente.

Insomma, un monitor che fffre prestazioni eccezionali, un’esperienza di gioco senza interruzioni e immagini sorprendenti. Non perdere questa occasione di acquistare un monitor di alta qualità a un prezzo eccezionale su Amazon. Aggiungi il Monitor Philips da Gaming 27M1N3200VS al tuo carrello per soli 179,90 euro. Sarà la scelta perfetta per migliorare la tua esperienza di gioco e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.