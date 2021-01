Monitor portatile 4K, IPS e FreeSync sotto i 300 euro

Se siete alla ricerca di una soluzione compatta per estendere lo spazio di lavoro, o avere un monitor da portare sempre con sé, Amazon ha la soluzione per voi. Quello che vi proponiamo oggi è il Uperfect Monitor Portatile 4K, con risoluzione Ultra HD, e in forte sconto su Amazon.

Monitor Portatile Uperfect 4K: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal pannello, il monitor ha una diagonale da 15,6 pollici, grandezza tipica dei computer portatili tradizionali. La tecnologia utilizzata però è quella IPS per una risoluzione di 3840×2160. Già questo basterebbe a garantire un’incredibile riproduzione cromatica, garantita da una copertura del 100% dello spazio sRGB, ed un altissimo livello di dettaglio. Tuttavia il punto forte del dispositivo è la versatilità, che lo rende adatto a qualsiasi esigenza. Per i videogiocatori più accaniti infatti troviamo tecnologie specifice come il FreeSync di AMD e un tempo di risposta dei pixel di soli 3 millisecondi. Che vogliate estendere l’area di lavoro, piuttosto che giocare in mobilità, o lavorare da un mini PC, il display di Uperfect è ideale in ogni situazione.

Per quanto riguarda le connessioni, troviamo un pannello I/O completo. È presente infatti una mini HDMI, che si aggiunge ad una prima porta USB Type-C per la trasmissione audio/video. Presente anche un jack da 3,5 mm per collegare le cuffie o gli altoparlanti. Presente infine anche una seconda porta USB Type-C che permette di ricaricare i dispositivi mobili come smartphone e tablet, durante l’utilizzo del monitor. Si tratta quindi di un accessorio decisamente utile tanto per i professionisti che per l’intrattenimento ed i giochi. Oltre allo spessore estremamente contenuto poi, la cover integrata permette di trasportarlo ovunque con la massima semplicità e sicurezza.

Grazie all’offerta di Amazon, è possibile acquistare il monitor di Uperfect a soli 276 euro con uno sconto di ben 69 euro sul prezzo di listino.

