Monitor portatile AOC al minimo storico e acquistabile con Carta del Docente

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio eccezionale per i professionisti, soprattutto per gli insegnanti che si avvalgono degli strumenti informatici. Si tratta del monitor portatile USB-C AOC i1601, un comodo display FHD da portare sempre con sé, al minimo storico, e acquistabile con la Carta del Docente.

Monitor portatile AOC i1601: caratteristiche tecniche

La soluzione di AOC è piuttosto interessante considerando il prezzo a dir poco esiguo. Si tratta di un pannello da 16 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Le dimensioni, quindi, sono leggermente più compatte dei display utilizzati sulla maggior parte dei laptop. La risoluzione si adatta perfettamente alla diagonale offrendo immagini decisamente dettagliate, così come la tecnologia IPS che provvede a fornire un’ottima fedeltà cromatica ed un angolo di visione di ben 178 gradi. La frequenza di aggiornamento è di 60Hz reali, abbinati ad un tempo di risposta di soli 5 millisecondi. In sostanza, dal punto di vista della qualità dell’immagine, il monitor offre una soluzione eccellente.

Da non trascurare, infatti, è una funzionalità indispensabile nell’utilizzo professionale, e a cui il monitor non rinuncia. Stiamo parlando della Low Blue Mode che riduce drasticamente la luce blu emessa dall’illuminazione, causa dell’affaticamento alla vista durante le sessioni prolungate di utilizzo. Ottima la cover in dotazione, magnetica, che protegge l’intero display. Questa può essere utilizzata come stand, e consente di posizionare il monitor sia in orizzontale che in modalità pivot. Decisamente comodo il giroscopio che cambia automaticamente l’orientamento della visualizzazione in base al posizionamento dello schermo. La connessione, come intuibile, avviene tramite USB Type-C che consente di utilizzare un unico cavo, sia per l’alimentazione che per i dati. Infine, ovviamente, è possibile configurare il monitor sia in mirroring che in estensione sia su dispositivi Windows che Mac. Considerando il prezzo e quanto offerto, si tratta di un affare vero e proprio.

Grazie ad uno sconto del 38% l’AOC i1601 è acquistabile su Amazon a soli 129,99 euro per un risparmio di quasi 80 euro sul prezzo di listino. Come anticipato, inoltre, è possibile acquistarlo al prezzo più basso di sempre con la Carta del Docente, che potrà coprire l’intero importo.