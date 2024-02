Monitor portatile ASUS in ottima OFFERTA LAMPO su Amazon

Amazon offre uno sconto molto interessante su ASUS Zenscreen, un monitor portatile da 15.6 pollici con risoluzione Full HD che oggi puoi acquistare in offerta a soli 199 euro. Uno strumento perfetto per migliorare la tua produttività in giro, a casa o in ufficio.

Monitor portatile ASUS in offerta Amazon: le caratteristiche

Questo monitor è dotato di un pannello IPS antiriflesso da 15.6“, con design ultrasottile, spesso 9mm e un peso complessivo di 730 grammi. Un monitor pensato al meglio per la portabilità, garantendoti la massima comodità in ogni occasione.

Lo schermo è dotato di una funzione di orientamento automatico che passa facilmente dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale e viceversa, adattandosi perfettamente alle tue esigenze di lavoro.

Per proteggerlo durante i trasporti, una custodia inclusa ti consente di tenerlo al sicuro da possibili danni. Inoltre, la custodia funge anche da comodo stand durante l’utilizzo, offrendoti la flessibilità di regolare l’angolazione per una visualizzazione ottimale.

Infine, con due modalità di collegamento, USB-C e microHDMI, questo monitor offre una compatibilità versatile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui notebook e console. Approfitta dello sconto e acquistalo ora a soli 199 euro.

