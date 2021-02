Monitor portatile ASUS oggi su Amazon al 21% di sconto

ASUS MB169B è un monitor portatile da 15,6 pollici, oggi su Amazon è disponibile a 179,99€. Il prezzo di listino si riduce del 21% per un risparmio effettivo di ben 48 euro.

Si tratta di un monitor portatile esterno, dotato di cavo USB per il collegamento e di una pratica custodia da trasporto. La tecnologia IPS e la risoluzione FullHD del pannello contribuiscono all’ottima qualità del prodotto, ideale come schermo aggiuntivo per un laptop. Si connette al PC via USB 3.0 e tramite le impostazioni è possibile duplicare o espandere il monitor principale, per lavorare in multi-tasking su una superfice raddoppiata.

Il monitor portatile ASUS ha un peso di 800g e uno spessore di appena 8.5mm, la finitura metallica della scocca posteriore conferisce al prodotto un’ottima resistenza a graffi e urti accidentali. La ASUS Smart Case viene fornita in omaggio all’interno della confezione di vendita.

Oggi su Amazon è possibile acquistare il monitor portatile ASUS MB169B in offerta a 179,99€, un prezzo più basso del 21% rispetto al solito. È il dispositivo ideale per chi intende lavorare in multi-tasking su 2 monitor anche in mobilità.