Monitor portatile Full HD IPS: super sconto Amazon

Che viaggiate con un Mini PC, un laptop, o una console da gioco, oggi Amazon offre un accessorio estremamente interessante, con uno sconto piuttosto corposo. Stiamo parlando del display portatile Uperfect da 13,3 pollici, un piccolo monitor adatto ad ogni situazione. Che vogliate espandere lo spazio di lavoro o semplicemente avere uno schermo facile da trasportare, questo piccolo dispositivo è una soluzione perfetta.

Display portatile Uperfect Full HD: caratteristiche tecniche

Partendo dalle caratteristiche del pannello, si tratta di un display Full HD (1920×1080) IPS, tecnologia che permette una fedele riproduzione cromatica. La diagonale, come premesso, è di 13,3 pollici, molto contenuto il che ne permette un trasporto estremamente semplice. Leggero e poco ingombrante, soprattutto se abbinato a laptop o mini PC, è un perfetto alleato per la produttività. Nel caso invece siate videogiocatori, probabilmente la versione da 15,6 pollici meglio si adatta alle vostre esigenze. Il display inoltre è touch screen, il che ne semplifica l’utilizzo con qualsiasi interfaccia. Che utilizziate un OS per sistemi desktop, o uno per dispositivi mobili ottimizzato per display touch, la proposta di Uperfect si adatta a qualsiasi circostanza.

Dal punto di vista della connessione troviamo davvero tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Presenta un ingresso HDMI, uno Mini DisplayPort e addirittura un ingresso USB Type-C. Si tratta di un monitor compatibile infatti sia con Mac che con Windows orientabile sia in verticale che in orizzontale. È presente anche una porca micro USB per connettere accessori come mouse e tastiere o ricaricare lo smartphone. Si tratta quindi di una soluzione adatta a tutti gli scopi ed estremamente compatta. Infine all’interno della confezione vengono fornite sia la custodia protettiva che la pellicola per il vetro.

Oggi Amazon propone la variante da 13,3 pollici a soli 151,99 euro con uno sconto del 20%, ovvero ben 38 euro in meno rispetto al prezzo di listino.