Monitor Portatile Lenovo L15: super comodo a meno di 200€

Acquista subito il Monitor Portatile Lenovo L15 a soli 199 euro, invece di 229 euro. Grazie al 13% di sconto risparmi su questo acquisto e ti porti a casa un prodotto di altissima qualità. Particolarmente adatto per lavorare o studiare in mobilità, grazie all’inclinazione regolabile è estremamente comodo e utile quando sulla scrivania hai poco spazio.

Grazie a Cofidis puoi anche decidere di pagarlo in comode rate direttamente al check out. Ed essendo a disponibilità immediata ti arriva direttamente a casa tua con consegna gratuita in pochissimi giorni. Approfittane subito! Tra l’altro con questo acquisto hai anche diritto al 33% di sconto su Xbox Game Pass.

Monitor Portatile Lenovo L15: super promo Amazon

Con Amazon l’offerta è sempre dietro l’angolo. Approfitta subito del Monitor Portatile Lenovo L15 tuo a soli 199 euro. Display 15,6 pollici FHD IPS anti-riflesso, schermo inclinabile, tempo di risposta di 6ms e refresh rate a 60Hz. Puoi facilmente collegarlo tramite un cavo USB C e offrire un pass-through di alimentazione simultaneo a due dispositivi.

Inclusa nella confezione c’è anche una pratica custodia protettiva per il trasporto facile e sicuro. Acquistalo ora a soli 199 euro, invece di 229 euro. Questa è una promo Amazon Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.