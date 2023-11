Monitor Samsung 27": occasionissima Amazon a soli 109,90€

Si chiama Essential Monitor questo schermo di Samsung da 27 pollici che sintetizza alla perfezione le sue qualità: perfetto per ufficio o per uno studio casalingo, puoi acquistarlo in offerta limitatissima a soli 109,90 euro. Ma i pezzi rimasti pochissimi, quindi meglio sbrigarsi.

Monitor Samsung 27″ ad un prezzo bassissimo

Questo monitor LED S31C offre una risoluzione impeccabile di 1920×1080 (Full HD) su un ampio schermo da 27 pollici. Grazie al pannello IPS e al formato 16:9, potrai goderti immagini chiare e dettagliate da qualsiasi angolazione.

La fluidità delle tue attività è garantita da un refresh rate di 75 Hz e un tempo di risposta di 5 ms, perfetto per giochi e attività multitasking. Inoltre, la tecnologia FreeSync elimina l’effetto stuttering e screen tearing, regalandoti un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

La connettività di questo monitor è versatile con una porta HDMI e D-Sub, offrendoti opzioni per collegare facilmente dispositivi diversi. Inoltre, caratteristiche come Flicker Free, Eye Saver Mode, Game Mode ed Eco Saving Plus sono progettate per proteggere la tua vista, ottimizzare la tua esperienza di gioco e ridurre l’impatto ambientale.

Non lasciarti scappare questa occasione: il Monitor Samsung S31C da 27 pollici a soli 109,90 euro è l’investimento perfetto per migliorare il tuo setup e godere di immagini vivide e dettagliate. Approfitta subito di questa offerta esclusiva del Black Friday su Amazon e porta a casa il monitor che renderà ogni momento visivo un’esperienza straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.