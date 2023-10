Monitor Samsung 27 pollici Full HD in offerta a 109 euro su eBay

La Tech Week di eBay ti offre l’opportunità di aggiornare la tua postazione con un eccezionale monitor Samsung da 27 pollici e risoluzione Full HD: il prezzo in offerta è di soli 109 euro, con spedizione gratuita e consegna veloce. Ti consigliamo di sbrigarti perché a questo prezzo andrà facilmente a ruba.

Monitor Samsung 27 pollici in offerta eBay: le caratteristiche

Il design di questo monitor è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. Con un display senza cornice su 3 lati, otterrai una visione continua e senza distrazioni. Questo conferisce al monitor un aspetto moderno e ordinato che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Se decidi di configurare una soluzione multischermo, i monitor sembreranno fondersi l’uno nell’altro, offrendo un’esperienza visiva impeccabile.

Grazie al pannello IPS, questo monitor Samsung da 27 pollici garantisce una resa cromatica eccezionale. Ogni centimetro di schermo preserva la brillantezza e la nitidezza dei colori. Indipendentemente da dove ti trovi, potrai godere di sfumature e tonalità precise senza alcuna distorsione. Il monitor offre una qualità visiva impeccabile da qualsiasi punto di vista.

I monitor Samsung sono noti in tutto il mondo per la loro efficienza energetica, e questo modello non fa eccezione. La modalità Eco Saving Plus ti consente di risparmiare fino al 10% in più di energia, contribuendo a ridurre il consumo e l’impatto ambientale.

Questo monitor offre infine una connettività flessibile grazie alle porte HDMI e D-sub. Puoi collegare facilmente più dispositivi, come il tuo computer, laptop, console di gioco o lettori multimediali. Questa flessibilità ti consente di sfruttare al meglio il monitor, sia per il lavoro che per il divertimento.

Se sei alla ricerca di un monitor di alta qualità a un prezzo straordinario, questa è l’opportunità che fa per te. L’offerta è valida solo per un periodo limitato durante la Tech Week su eBay, quindi non aspettare troppo. Agisci ora e porta a casa il monitor Samsung da 27 pollici Full HD per soli 109 euro. Trasforma la tua esperienza visiva con un display di qualità superiore senza spendere una fortuna.

