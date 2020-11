Monitor Samsung 4K da 32 pollici a meno di 300 euro

Il Black Friday in anticipo di Amazon oggi propone un affare coi fiocchi. Si tratta di un monitor 4K da ben 32 pollici di Samsung, offerto ad un prezzo davvero eccezionale. Che vogliate giocare, lavorare o godervi una serie TV, il Samsung U32R592 offre un’esperienza perfetta per qualsiasi attività.

Monitor: Samsung Ultra HD 4K da 32 pollici con 100 euro di sconto su Amazon

Come detto in apertura, parliamo di uno schermo da ben 32 pollici con risoluzione 4K (3840x2160p) con una curvatura di 1500R. La tecnologia utilizzata per il pannello è quella VA in grado di offrire un angolo di visione ed una riproduzione cromatica nettamente superiore ai tradizionali TN. Molto interessante la soluzione per nascondere i cavi: il pannello I/O è coperto da un coperchio, sotto il quale far passare i cavi attraverso un’apposita apertura.

Per chi cerca un monitor professionale, l’U32R592 offre sicuramente una buona soluzione. La risoluzione UltraHD permette di ottenere immagini estremamente dettagliate, perfette per il fotoritocco e l’editing. Molto comoda invece la funzione Picture By Picture (PBP). Il generoso pannello può essere diviso in due permettendo di gestire due diversi dispositivi (come ad esempio 2 computer diversi) dal medesimo schermo. Non manca inoltre la funzione di upscaling che permette di riprodurre immagini a risoluzioni inferiori con una qualità prossima all’UHD.

Se tuttavia l’utilizzo primario che volete affidare al monitor è quello gaming, Samsung offre una soluzione anche in questo caso. Lo schermo infatti offre la funzione Gioco che calibra il pannello in base alle scene, regolando selettivamente il contrasto nelle varie zone dello stesso. In questo modo avremo una visione chiara e ben definita di tutto l’ambiente di gioco anche nelle zone più scure. Questo garantisce oltre che un vantaggio competitivo, la possibilità di godere di ogni dettaglio in qualsiasi circostanza.

Grazie ad un’offerta a tempo, Amazon permette di acquistare il monitor di Samsung a soli 299,99 euro, con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico per questo monitor.