Monitor Samsung Gaming Odyssey G4 Flat da 27" a soli 179€ per i Prime Day di Amazon

In occasione dei Prime Day di Amazon, gli appassionati di gaming e coloro che cercano un monitor di alta qualità hanno motivo di festeggiare grazie all’offerta speciale sul monitor Samsung Gaming Odyssey G4 Flat. Questo monitor, originariamente venduto a 239,90 euro, è ora disponibile a soli 179,90 euro, garantendo un risparmio sostanziale di 60 euro. Questa promozione rende il Samsung Odyssey G4 una scelta irresistibile per chi cerca prestazioni eccellenti e un’esperienza di gioco immersiva senza spendere una fortuna.

Monitor Samsung Gaming Odyssey G4 Flat: caratteristiche principali

Il monitor Samsung Odyssey G4 è progettato specificamente per i gamer più esigenti. Con un display da 27 pollici, una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e un frame rate massimo di 240 Hz, offre immagini nitide e dettagliate che valorizzano ogni dettaglio del gioco. La tecnologia AMD FreeSync Premium minimizza il tearing e lo stuttering, garantendo un gameplay fluido e privo di sfarfallii, mentre il tempo di risposta di 1 ms assicura una reattività immediata durante le sessioni di gioco più intense.

Un altro punto di forza del monitor è il suo design curato nei dettagli. Il Samsung Odyssey G4 presenta un supporto regolabile in altezza che consente di inclinare, ruotare e regolare l’altezza dello schermo per trovare l’angolo di visualizzazione più comodo. Questo non solo migliora il comfort durante le lunghe sessioni di gioco, ma ottimizza anche l’ergonomia della postazione di lavoro.

Sperimentate un'esperienza di gioco ininterrotta e senza ostacoli. Con la compatibilità G-Sync, che garantisce la sincronizzazione tra la GPU e il pannello, effetto mosso, ritardi e immagini tagliate sono solo un lontano ricordo. Con Auto Source Switch+, il monitor rileva quando i dispositivi collegati sono accesi e attiva istantaneamente il nuovo segnale sorgente. In questo modo potete passare subito all'azione senza dover cercare l'ingresso giusto.

La connettività del monitor include porte HDMI e DisplayPort, garantendo una compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e consentendo di collegare facilmente console di gioco, PC e altri dispositivi multimediali. Inoltre, il design elegante e moderno del monitor si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o da ufficio, aggiungendo un tocco di stile alla tua postazione di gioco.

L’offerta esclusiva di Amazon durante i Prime Day rende il Samsung Gaming Odyssey G4 Flat un acquisto estremamente vantaggioso per chi cerca un monitor gaming di qualità a un prezzo competitivo. Con un risparmio di 60 euro, questa è un’opportunità da cogliere per migliorare l’esperienza di gioco e godere di immagini impeccabili e reattività senza compromessi. Tuttavia, essendo un’offerta limitata nel tempo, è consigliabile agire prontamente per approfittare di questo affare prima che l’offerta scada.