 Monitor Samsung Odyssey G30D a soli 87€: ultimissimi pezzi
Sono rimasti gli ultimissimi pezzi del Monitor Samsung Odyssey G30D a soli 87€ su Amazon: approfittane finché non terminano le scorte.
Sono rimasti gli ultimissimi pezzi del Monitor Samsung Odyssey G30D a soli 87€ su Amazon: approfittane finché non terminano le scorte.

Con un’offerta a tempo, Amazon ha deciso di abbattere il costo del Monitor Samsung Odyssey G30D, un professionista per il tuo gameplay. Cosa stai aspettando? Oggi costa solo 87 euro! Si tratta di un’occasione da prendere al volo. Sbrigati perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Insomma, una vera e propria opportunità.

Ordina ora il Samsung Odyssey G30D

La sua tecnologia avanzata regala un’esperienza di gioco altamente immersiva e potente. L’assenza di cornici sui tre lati rende tutto ancora più coinvolgente. Potresti anche decidere di unire due di questi monitor per un’esperienza ancora più incredibile ed entrare nel bel mezzo dell’azione con i tuoi giochi più movimentati.

Grazie alla risoluzione da 1920 x 1080 pixel e alla tecnologia Full HD puoi davvero goderti ogni dettaglio quando lo usi. E i colori sono perfetti da qualsiasi angolazioni guardi grazie al pannello VA incredibilmente reattivo. Per un’azione rapida e meno distorsione entra in gioco la modalità AMD FreeSync.

La risposta in tempo reale è assicurata dalla frequenza di aggiornamento a 180Hz e a un tempo di risposta di soli 1 ms. In questo modo ottieni una riproduzione fluida dei tuoi giochi. Addirittura hai a tua disposizione un equalizzatore nero per illuminare le zone più buie dei giochi e così riconoscere gli avversari che si nascondo nel buio.

Le lunghe sessioni di gioco non saranno più un problema con il Monitor Samsung Odyssey G30D. Infatti, è dotato della modalità Eye Saver e della tecnologia Flicker Free, preziose per ridurre le emissioni di luce blu e lo sfarfallio dello schermo. Questo è davvero un’occasione imperdibile da prendere al volo su Amazon grazie a questa offerta a tempo.

La possibilità di regolarlo in altezza è ideale per un utilizzo ergonomico. Nella confezione troverai anche un cavo di alimentazione e un cavo DisplayPort per la connessione con il tuo computer. Ordinalo adesso a soli 87 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Osvaldo Lasperini
27 ott 2025
