Monitor Samsung Odyssey G5: SUPER sconto Black Friday (-18%)

Se sei un appassionato di gaming e stai cercando un monitor di alta qualità per migliorare la tua esperienza, non cercare oltre: il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 è ciò che fa per te. Ecco perché dovresti cogliere al volo l’opportunità offerta dal Black Friday su Amazon, con uno sconto imperdibile del 18%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 209,99 euro.

Monitor Samsung Odyssey G5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con una generosa dimensione di 27 pollici e un’inclinazione curva di 1000R, questo monitor offre un’esperienza visiva avvolgente che ti farà sentire al centro dell’azione. La risoluzione nitida di 2560×1440 (WQHD 2K) su un pannello VA 16:9 garantisce dettagli cristallini e colori vibranti, rendendo ogni dettaglio del tuo gioco preferito più vivido che mai. Inoltre, il supporto HDR10 aggiunge una dimensione di realismo alla tua esperienza di gioco.

La fluidità è la chiave del successo in qualsiasi gioco, e il monitor Odyssey G5 lo capisce bene. Con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms (MPRT), non ci sarà alcun ritardo tra le tue azioni e la visualizzazione sullo schermo. Inoltre, la tecnologia FreeSync Premium riduce i ritardi e le interruzioni, garantendo un gameplay senza sfarfallii o strappi.

La connettività è un aspetto cruciale, e il monitor Odyssey G5 non delude. Con una porta HDMI, una porta Display Port e un ingresso audio, avrai tutte le opzioni di connettività di cui hai bisogno per collegare facilmente il tuo sistema di gioco.

Ma non è tutto, il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 va oltre. La tecnologia Flicker Free e la modalità Eye Saver assicurano che le tue lunghe sessioni di gioco siano confortevoli per gli occhi, riducendo l’affaticamento visivo e proteggendo la tua vista.

In conclusione, se stai cercando un monitor gaming di alta qualità che ti offra un’esperienza di gioco immersiva e senza compromessi, il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon e risparmia il 18%: il momento di migliorare la tua postazione di gioco è ora. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 209,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.