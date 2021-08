Monitor Samsung Odyssey G9: un prezzo del genere è FOLLE (-579€)

Lo sconto del 34% su un dispositivo da 1679 euro è qualcosa che vale ben 579 euro di risparmio e non può essere sottovalutato. Il prezzo finale scende a quota 1.099,90 euro ed è uno dei prezzi più bassi di sempre per questo dispositivo. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dell'autentico top di gamma di Samsung, ovvero l'Odyssey G9, un monitor davvero eccezionale.

Monitor Samsung Odyssey G9: una bomba curva

Ciò che spicca immediatamente alla vista è lo splendido display da 49 pollici con curvatura 1000R, ratio 32:9 e qualità QLED. La risoluzione è di 5120×1440 (dual QHD) con dettagli e qualità visiva che vanno ben oltre ogni immaginazione. La frequenza di aggiornamento di 240Hz con tecnologia RapidCurve, tempo di risposta di 1 ms e compatibilità G-Sync rendono questo monitor perfetto anche per il gaming e i lavori professionali.

La finitura esterna lucida di colore bianco incontra il design infinity core lighting, dando vita a un effetto avveniristico che anticipa il futuro. Insomma il monitor Samsung Odyssey G9 rasenta la perfezione e la mette sulla scrivania attraverso un tripode di appoggio che rende solito il sostegno e stabile il baricentro.

Dal punto di vista della connettività, infine, troviamo una porta HDMI, due porte USB 3.0, due porte Display Port e un ingresso Audio. Lo sconto di 579 euro di Amazon è incredibile e non potete lasciarvelo sfuggire. Certo, il monitor non è per tutti sia per dimensioni che per prestazioni, ma a un prezzo del genere è certamente più abbordabile.