Monitor Samsung Smart 27": fa anche da TV, l'offerta Amazon è SUPER

Samsung Smart Monitor M5 è un monitor intelligente, versatile e di qualità che ti offre sia una esperienza da smart TV, con le app integrate per lo streaming e l’intrattenimento, sia una postazione di lavoro senza PC, con la possibilità di accedere a Microsoft 365 e ai dispositivi mobili Samsung tramite DeX.

Oggi è disponibile su Amazon a soli 219,90 euro invece di 329 euro: con la spedizione Prime potresti riceverlo a casa già nella giornata di domani e scoprire le sue numerose funzioni.

Samsung Smart Monitor M5: il monitor intelligente e versatile

Samsung Smart Monitor M5 ha un design sottile ed elegante, con un colore nero e bordi quasi invisibili su tre lati. Il pannello da 27 pollici ha una risoluzione Full HD (1920×1080) e una tecnologia VA che garantisce colori vividi e neri profondi. Il monitor supporta anche lo standard HDR10 per una maggiore luminosità e contrasto.

Il dispositivo è dotato di altoparlanti integrati e telecomando. Il monitor si connette alla rete Wi-Fi e ti permette di accedere a una serie di app di intrattenimento, come Netflix, YouTube e Prime Video, senza bisogno di un PC o un portatile. Puoi anche sfruttare Samsung TV Plus per goderti contenuti live e on-demand gratuiti e la Universal Guide per ricevere consigli personalizzati.

Samsung Smart Monitor M5 ti offre anche una produttività senza PC, grazie alla funzione Workmode che ti consente di modificare documenti online con Microsoft 365 o di accedere da remoto a un altro computer. Puoi anche collegare il tuo smartphone Samsung allo Smart Monitor tramite DeX, Tap View o Mirroring e usare il grande schermo per lavorare o giocare. Inoltre, puoi controllare i tuoi dispositivi smart della casa con il monitor tramite l’IoT Hub integrato.

Poterlo prendere a soli 219,90 euro invece di 329 euro è dunque una grande occasione da non farti scappare. Approfittane prima che finiscano le scorte disponibili a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.