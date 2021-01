È bene metterlo in chiaro fin da subito: Samsung C49HG90 non è uno schermo per tutti. Per molti sarebbe impossibile metterlo sulla scrivania, ma per ragioni di spazio, non di costo: oggi il monitor ultrawide da 49 pollici con pannello curvo (curvatura 1800R) è proposto su Amazon con uno sconto del 43% sul prezzo di listino.

Samsung C49HG90: ultrasconto per l’ultrawide

Con il suo aspect ratio 32:9 è pensato per offrire un’esperienza che va oltre il concetto di multitasking. La risoluzione 3840×1080 è sufficiente per affiancare due schermate in Full HD. Insomma, è come avere due 1080p posizionati uno a fianco dell’altro. Nasce come prodotto per il gaming con caratteristiche avanzate che vanno dal tempo di risposta pari a solo 1 ms alla frequenza di refresh da 144 Hz, senza dimenticare la tecnologia Metal Quantum Dot che ottimizza la resa delle immagini e AMD FreeSync. Può però tornare utile anche a coloro che si dedicano ogni giorno alla produttività e hanno a che fare con più finestre in contemporanea. Tutti gli altri dettagli incluse le dimensioni nella scheda tecnica.

Ci sono anche la Eye Saver che riduce l’affaticamento degli occhi e Picture-by-Picture per mostrare contemporaneamente quanto proviene da più fonti video. Sul retro di Samsung C49HG90 trovano posto gli ingressi HDMI e DisplayPort. Tutto questo oggi acquistabile su Amazon al prezzo di 849,99 euro invece di 1.499 euro come da listino.