Bordi ultrasottili su tre dei quattro lati e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) per Xiaomi Mi Desktop Monitor 23.8, lo schermo con diagonale pari a 23,8 pollici da collegare al computer per un’esperienza visiva di alto livello alla scrivania. Oggi è proposto con un forte sconto dallo store online di Mediaworld al prezzo di soli 89,99 euro.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 23.8 in sconto su Mediaworld

Dando uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche emergono i punti di forza del prodotto: luminosità che arriva a 250 nit, tempo di risposta pari a 6 millisecondi, aspect ratio da 16:9 (che lo rende adatto anche alla riproduzione dei contenuti multimediali), pannello IPS che garantisce una perfetta visibilità delle immagini da qualsiasi angolazione, uscite video VGA e HDMI.

Al costo di soli 89,99 euro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il ritiro in negozio è gratuito, mentre per la consegna a domicilio Mediaworld chiede un contributo aggiuntivo di 4,99 euro. Su Amazon è proposto allo stesso prezzo, ma nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo lo store non ha unità disponibili.