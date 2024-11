Monopolio iCloud: denuncia per Apple nel Regno Unito

Which? ha presentato una denuncia contro Apple al Competition Appeal Tribunal del Regno Unito, chiedendo un risarcimento danni di 3 miliardi di sterline. L’organizzazione che difende i diritti dei consumatori afferma che l’azienda di Cupertino ha abusato della sua posizione dominante per impedire agli utenti di usare un servizio alternativo a iCloud.

Apple ha “intrappolato” gli utenti

Secondo Which?, Apple ha violato la legge antitrust dando un trattamento preferenziale al servizio iCloud e intrappolando gli utenti. L’azienda californiana avrebbe abusato del suo monopolio con iOS per ottenere un vantaggio sleale in altri mercati, come quello del cloud storage.

Una tattica per raggiungere questo obiettivo è quella di incoraggiare gli utenti ad usare iCloud per l’archiviazione di foto, video e altri dati, rendendo al contempo difficile l’utilizzo di provider alternativi. Apple non consente infatti di effettuare il backup dei dati con un provider di terze parti. Inoltre, gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento (iCloud+), se viene superato il limite gratuito di 5 GB.

Which? ritiene che i prezzi degli abbonamenti siano esorbitanti. A causa della mancanza di concorrenti, i consumatori sono costretti a pagare fino a 13,36 sterline al mese. Apple ha aumentato i prezzi nel Regno Unito tra il 20% e il 29% nel 2023. L’organizzazione chiede quindi un risarcimento danni di 70 sterline in media per ogni utente a partire dal 1 ottobre 2015. Considerando il numero di utenti, la somma totale è circa 3 miliardi di sterline.

Un portavoce di Apple ha dichiarato: