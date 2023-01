Come vedere Monza-Inter in streaming

Monza-Inter è il match tra vicini di casa della giornata 17 di Serie A. I neopromossi, allenati da Palladino, accolgono i nerazzurri di mister Inzaghi, reduci dal successo casalingo contro la capolista Napoli e determinati a conquistare altri tre punti, questa volta in trasferta. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Brianteo alle ore 20:45 di sabato 7 gennaio. Un posticipo da gustare nel cuore del ponte dell’Epifania.

Monza-Inter: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è affidata alla voce di Dario Mastroianni, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico.

Dando uno sguardo alla classifica attuale, il Monza si trova al quindicesimo posto, a pari punti (17) con la Salernitana e con la prospettiva di scalare diverse posizioni in caso di ritorno negli spogliatoi con una vittoria in tasca. Quarto posto invece per l’Inter (33), che spera in un passo falso di Juventus e Milan per sorpassarle ed eventualmente accorciare le distanze con il Napoli.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo dai due tecnici al fischio d’inizio.

Monza: Di Gregorio, Marlon, Caldirola, Izzo, Donati, Rovella, Pessina, C. Augusto, Ciurria, Mota, Petagna;

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Lukaku.

Chi si trova all’estero, ma non vuol rinunciare alla diretta streaming di Monza-Inter con telecronaca in italiano, può connettersi alla piattaforma attraverso NordVPN (oggi in forte sconto). In questo modo, il servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

