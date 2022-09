Monza-Juventus (Serie A): guardala in streaming

Monza-Juventus vede esordire il nuovo allenatore dei neopromossi, Palladino. A lui spetta il compito di interrompere una striscia di risultati quasi esclusivamente negativi. La formazione di casa ospita i bianconeri in grande difficoltà, alla ricerca dei tre punti dopo il rocambolesco finale del turno scorso contro la Salernitana e a pochi giorni dal passo falso di Champions League in casa con il Benfica. Si parte domenica 18 settembre alle ore 15:00.

Monza-Juventus (Serie A): guardala in diretta streaming

La partita può essere seguita in diretta streaming su DAZN, dove il match è anticipato da una ricca anteprima. L’accesso alla piattaforma è consentito anche da Sky Q e incluso nell’offerta di TIMVISION.

A proposito delle probabili formazioni in campo al primo minuto, Palladino dovrebbe confermare Di Gregorio tra i pali lasciando Cragno ancora in panchina, alle spalle di una difesa guidata da Marlon e Birindelli, con capitan Pessina, Sensi e Rovella a centrocampo per servire palloni a Caprari e Mota. Al servizio di mister Allegri, invece, l’asse formato da Perin, Bonucci, Paredes e Vlahović.

Scegliendo di sottoscrivere l’Con l’ abbonamento a DAZN, con le formule Standard o Plus, si ha diritto a guardare un vasto catalogo di contenuti che va ben oltre la Serie A. La scelta spazia dal calcio statunitense della Major League Soccer a quello spagnolo de LaLiga, senza dimenticare le competizioni sudamericane, tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori, produzioni originali, show, interviste e approfondimenti.

