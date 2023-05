Come vedere Monza-Napoli in streaming (Serie A)

Monza-Napoli, una passerella pomeridiana per i nuovi campioni d’Italia: in programma alle ore 15:00 di domenica 14 maggio nella cornice dello stadio Brianteo, per la giornata 35 di Serie A, la partita può essere vista in diretta streaming esclusiva su DAZN, da qualunque dispositivo. È l’occasione per assistere all’esibizione di Osimhen, Kvaratskhelia e compagni, ma anche alla gara dei lombardi che hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big.

Serie A: guarda Monza-Napoli in streaming

La classifica ha già emesso i propri verdetti per i due club. I brianzoli sono undicesimi a 46 punti, ormai salvi da tempo, con l’obiettivo di inizio stagione pienamente raggiunto in largo anticipo, un ottimo risultato per la neopromossa. Gli azzurri, invece, possono scendere in campo celebrando il titolo con ben 83 punti e il primo posto che non sarà più messo in discussione.

Ai tifosi che desiderano guardare la partita segnaliamo la possibilità di farlo grazie alla diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Riccardo Mancini e il commento tecnico a quella di Valon Behrami.

Ecco come i due allenatori, Palladino e Spalletti, dovrebbero iniziare il match: queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Marlon, Izzo, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Caprari, Sensi, Mota;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Secondo i pronostici, i padroni di casa hanno un quinto delle possibilità di uscire dal confronto con i tre punti: 20% di probabilità assegnato alla loro vittoria. Il 56% è per gli ospiti, mentre il restante 24% per l’eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

È possibile vedere Monza-Napoli con telecronaca in italiano dall’estero grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dal servizio. Attenzione però se ci si connette attraverso reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli hotel.

Per tutelare dati e privacy in modo adeguato, anche durante lo streaming, puoi fare affidamento su una soluzione certificata come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) che include tutto ciò che serve: alla celebre Virtual Private Network globale si aggiungono un antivirus efficace, spazio crittografato sul cloud e un gestore multipiattaforma per le password.

