Come vedere Monza-Roma in streaming (Serie A)

Monza-Roma in campo nella cornice dello stadio Brianteo per il turno infrasettimanale della Serie A, giunta alla giornata 33, quella che potrebbe assegnare definitivamente al Napoli il terzo scudetto della sua storia. Un match importante soprattutto per i giallorossi, impegnati nella rincorsa a un posto in Champions per la prossima stagione. Chi lo desidera, può vedere l’incontro in streaming su DAZN con la telecronaca in italiano. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio.

Serie A: guarda Monza-Roma in streaming

Decimo posto in classifica per i padroni di casa, in gran forma sotto la guida Palladino, tanto da poter affrontare l’ultima parentesi di campionato con una relativa tranquillità. Sesti invece gli ospiti, ma a 57 punti come Milan e Inter che li precedono, con la prospettiva di riagguantare la Juventus a quota 60 per l’accesso alla massima competizione europea. Si prospetta un rush finale tutto da seguire nella parte alta del tabellone.

È possibile guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN accompagnati dalle voci di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Così i due allenatori, Palladino e Mourinho, dovrebbero iniziare il match. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Marì, Caldirola, Ciurria, Rovella, Pessina, Augusto, Colpani, Caprari, Mota;

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Celik, Mancini, Ibanez, Zalewski, Bove, Cristante, Solbakken, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham.

Il favore dei pronostici è per i giallorossi, con il 43% di probabilità assegnato alla loro vittoria. 27% per i biancorossi e 30% attribuito a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera di DAZN è possibile vedere Monza-Roma anche dall’estero, senza ostacoli. Consigliamo comunque di prestare attenzione al fattore sicurezza.

Affidarsi a una soluzione dedicata, come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto), permette di tenere lontana qualsiasi potenziale minaccia, durante lo streaming così come ogni altra attività online.

