Mooney down, problemi con l'app il 20 ottobre (risolto)

Proprio come successo una settimana fa esatta, ci sono di nuovo problemi con l’app di Mooney. Non sappiamo quale sia la causa, se un intoppo dei sistemi interni o altro, quel che è certo è che gli utenti stanno segnalando un down, l’impossibilità di aprirla e di caricarla correttamente. Lo possiamo confermare in modo diretto: l’immagine qui sotto è stata catturata su uno dei nostri dispositivi e mostra cosa compare (è del 13 ottobre, ma la schermata è la stessa). Seguiranno aggiornamenti in questo articolo, non appena saranno disponibili.

Il down di Mooney del 20 ottobre, gli aggiornamenti

Servizio momentaneamente non disponibile , Si è verificato un errore, ti chiediamo di riprovare , è quanto si legge all’apertura dell’applicazione. Premendo il pulsante Riprova, dopo un’attesa di qualche secondo ci si ritrova nella stessa identica situazione. Questo comporta inevitabilmente l’impossibilità di effettuare qualsiasi tipo di transazione, con evidenti disagi per chi fa affidamento sul servizio.

Aggiornamento (20 ottobre 2026m ore 08:46)

Fortunatamente, si è trattato di un problema temporaneo e già risolto, non sappiamo di quale natura. Evidentemente, i tecnici sono intervenuti in modo rapido. Abbiamo effettuato un altro test e confermiamo che ora l’applicazione mobile di Mooney carica correttamente la schermata principale, non compaiono più messaggi di errore. A confermare il ritorno alla normalità sono anche i feedback inviati a Dowdetector, ormai quasi azzerati.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.