WhatsApp avrà il suo browser per le chat, dentro l'applicazione

È in arrivo su WhatsApp una novità importante, quella che permetterà di aprire tutti i link ricevuti senza lasciare l’applicazione, direttamente nella schermata della chat: un browser integrato. La funzionalità è stata avvistata su iOS, più precisamente con il rilascio della versione beta 25.14.10.72 distribuita a chi fa parte del programma TestFlight.

Test per il browser integrato in WhatsApp

Va sottolineato che qualcosa di simile già avviene dallo scorso anno, ma limitatamente ai collegamenti ricevuti dagli account business. In questo modo, gli utenti potranno navigare sui siti e sulle risorse non dovendo necessariamente passare a Chrome o Safari. Come sempre, durante la fase di test saranno raccolti i feedback necessari per aggiustare il tiro in vista di un rollout su larga scala (servirà tempo). Gli screenshot qui sotto sono stati pubblicati in origine dalla redazione di WABetaInfo.

Ci sarà un’impostazione dedicata, da attivare o disattivare a piacimento. Non mancherà nemmeno un comando per la cancellazione immediata dei cookie e della cache.

Quando lo scorso anno la novità è stata avvistata per i link business, era caratterizzata da alcune limitazioni. Una di queste riguarda la compatibilità solo con i siti che utilizzano il protocollo HTTPS, per ovvie ragioni legate alla sicurezza e alla protezione del traffico dati. Va specificato che il team di Meta al lavoro su WhatsApp non ha modo di conoscere i collegamenti scambiati o aperti all’interno delle conversazioni.

La piattaforma, che ha superato la soglia dei tre miliardi di utenti nel mondo, può essere considerata un cantiere aperto. Nei giorni scorsi ha introdotto la possibilità di invitare gli ospiti a partecipare alle chiamate e alle videochiamate. L’obiettivo è chiaramente quello di estendere il proprio raggio d’azione anche a chi non si è mai registrato e non ha un account. Sono in arrivo anche i messaggi programmati, proprio come quelli già disponibili da tempo su Telegram.