Mortal Kombat 1 in forte sconto su Amazon: FATALITY

Uno dei giochi più desiderati (e discussi) del momento, Mortal Kombat 1, è in forte sconto su Amazon nelle sue edizioni per console. È merito della Festa delle Offerte Prime al via oggi sull’e-commerce.

Festa delle Offerte Prime: Amazon taglia il prezzo di Mortal Kombat 1

Sviluppato da NetherRealm Studios, propone in forma evoluta le dinamiche tradizionali del picchiaduro più violento di sempre, con una nuova modalità Storia e tante altre sfide da affrontare da soli o in multiplayer. Questo capitolo apre una nuova era per il franchise, con fatality inedite e un roset di lottatori davvero ricco, tra vecchie glorie e new entry. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Ecco dunque le versioni del gioco in promozione oggi: PS5 Standard a 55 euro (-26%), PS5 Premium a 80 euro (-19%), Xbox Series X/S Standard a 64 euro (-13%), Xbox Series X/S Premium a 88 euro (-12%) e Switch Standard a 58 euro (-16%).

