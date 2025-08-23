Moto GP: come vedere in streaming, anche dall'estero, il GP di Ungheria

Il Motomondiale torna in pista con un nuovo appuntamento: domenica 24 agosto 2025, infatti, è di scena il GP di Ungheria con la gara della Moto GP fissata per le ore 14.
Per seguire in diretta streaming tutti gli eventi del weekend del GP di Ungheria è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport.
Questo Pass consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure con un costo di 24,99 euro per un mese e poi 29,99 euro al mese, scegliendo l’offerta senza vincolo annuale.
Chi si trova all’estero può accedere al proprio account utilizzando una VPN come NordVPN e selezionando un server italiano. La VPN garantisce anche una navigazione sicura con la possibilità di criptare il traffico dati.
NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato della VPN. L’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti.
Per accedere subito alla VPN basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.
Il programma del GP di Ungheria
Ecco il programma completo di domenica 24 agosto per il GP di Ungheria:
- Ore 9.40 Warm-up MotoGP
- Ore 11.00 Gara Moto3
- Ore 12.15 Gara Moto2
- Ore 14.00 Gara MotoGP
Si tratta di un appuntamento molto importante per la competizione, ormai entrata nella seconda parte della stagione 2025.
Per la diretta streaming è possibile scegliere NOW e attivare il Pass Sport, ora disponibile a partire da 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure da 24,99 euro per un mese.
Chi ha bisogno di una VPN, invece, può scegliere subito NordVPN, ora disponibile a 3,09 euro al mese e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.