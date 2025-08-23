 Moto GP: come vedere in streaming, anche dall'estero, il GP di Ungheria
Ecco come vedere in streaming in Italia e dall'estero e quali sono gli orari delle gare del GP di Ungheria 2025 della Moto GP in programma il 24/8.
Il Motomondiale torna in pista con un nuovo appuntamento: domenica 24 agosto 2025, infatti, è di scena il GP di Ungheria con la gara della Moto GP fissata per le ore 14.

Per seguire in diretta streaming tutti gli eventi del weekend del GP di Ungheria è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport.

Questo Pass consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure con un costo di 24,99 euro per un mese e poi 29,99 euro al mese, scegliendo l’offerta senza vincolo annuale.

Chi si trova all’estero può accedere al proprio account utilizzando una VPN come NordVPN e selezionando un server italiano. La VPN garantisce anche una navigazione sicura con la possibilità di criptare il traffico dati.

NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato della VPN. L’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti.

Per accedere subito alla VPN basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Attiva qui NordVPN

Il programma del GP di Ungheria

Ecco il programma completo di domenica 24 agosto per il GP di Ungheria:

  • Ore 9.40 Warm-up MotoGP
  • Ore 11.00 Gara Moto3
  • Ore 12.15 Gara Moto2
  • Ore 14.00 Gara MotoGP

Si tratta di un appuntamento molto importante per la competizione, ormai entrata nella seconda parte della stagione 2025.

Per la diretta streaming è possibile scegliere NOW e attivare il Pass Sport, ora disponibile a partire da 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure da 24,99 euro per un mese.

Chi ha bisogno di una VPN, invece, può scegliere subito NordVPN, ora disponibile a 3,09 euro al mese e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ago 2025

