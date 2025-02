MotoGP 2025: guarda in streaming la prima gara in Thailandia

Ci siamo: l’attesa è finalmente giunta al termine, riparte il mondiale di MotoGP con la prima gara in Thailandia che puoi vedere in streaming su NOW. Si corre sull’asfalto del Chang International Circuit, nella città di Buriram, con le prove libere, le qualifiche e la Sprint in programma nella notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo (dalle ore 4:00), mentre la gara vera e propria andrà in scena nel mattino di domenica 2 marzo (alle 06:00).

Come vedere la gara in Thailandia della MotoGP 2025

Ricomincia la caccia al titolo, con un weekend di adrenalina da vivere in diretta sulla piattaforma di Sky, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini, gli approfondimenti di Vera Spadini e gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso. Pecco Bagnaia ritenterà l’impresa non riuscita lo scorso anno per un soffio, a bordo della sua Ducati, lanciando la sfida al campione in carica Jorge Martin su Aprilia.

Ecco di seguito il calendario completo stabilito per la stagione 2025 del mondiale. Sono in totale 22 gli appuntamenti in programma, da qui e fino a metà novembre.

Thailandia, 2 marzo;

Argentina, 16 marzo;

Americhe (Stati Uniti), 30 marzo;

Qatar, 13 aprile;

Spagna, 27 aprile;

Francia, 11 maggio;

Gran Bretagna, 25 maggio;

Aragon (Spagna), 8 giugno;

Italia, 22 giugno;

Olanda, 29 giugno;

Germania, 13 luglio;

Repubblica Ceca, 20 luglio;

Austria, 17 agosto;

Ungheria, 24 agosto;

Catalunya (Spagna), 7 settembre;

San Marino, 14 settembre;

Giappone, 28 settembre;

Indonesia, 5 ottobre;

Australia, 19 ottobre;

Malesia, 26 ottobre;

Portogallo, 7 novembre;

Comunità Valenciana (Spagna), 16 novembre.

