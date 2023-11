MotoGP: come vedere il GP del Qatar in streaming dall'estero

Mancano due tappe al gran finale di stagione della MotoGP 2023. Pecco Bagnaia sta lottando per ottenere il titolo di campione del mondo. Chissà se riuscirà a dare la staccata finale con il Gran Premio del Qatar. Insomma, un appuntamento da non perdere assolutamente. Se ti trovi all’estero puoi connetterti alla piattaforma di streaming italiana grazie a NordVPN, oggi in offerta speciale.

In pratica, questa VPN agisce con nulla osta contro i blocchi regionali solitamente imposti dalle piattaforme di streaming. Il loro obiettivo è quello di circoscrivere la fruizione dell’abbonamento attivo solo nell’area di sottoscrizione dello stesso e quindi solamente in Italia. Con NordVPN, invece, puoi cambiare la tua posizione virtuale tutte le volte che vuoi scegliendo tra 61 Paesi di tutto il mondo.

Così, anche se ti trovi all’estero, puoi figurare in Italia e goderti le gare in programma per la MotoGP in Qatar. Non perderti quindi un fine settimana ricco di emozioni e sorprese. Assicurati di vedere sia lo Sprint Race che la Gara di questo sport davvero entusiasmante, soprattutto quest’anno come mai prima.

MotoGP: gli appuntamenti importanti del GP di Qatar

Con il Gran Premio del Qatar ci stiamo avvicinando alla fine della stagione della MotoGP di questo 2023. Di conseguenza ci stiamo avvicinando anche alla definizione del campione del mondo di quest’anno. Non perderti due gare importanti proprio in questo weekend. Attiva subito NordVPN e aggira i blocchi regionali se ti trovi all’estero.

Devi solo installare l’app ufficiale di NordVPN sul dispositivo dal quale seguirai in streaming i due eventi: oggi alle 17:55 lo Sprint Race e domani alle 18:00 la gara. Ovviamente in diretta esclusiva. Seleziona un server italiano tra quelli disponibili alla sezione server dell’app e poi attiva la VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.