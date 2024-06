MotoGP: come vedere il GP di Assen in streaming anche dall'estero

Siamo giunti al weekend del GP di Assen, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di MotoGP: ottavo Gran Premio dell’anno, si inizia venerdì 28 giugno con le prime prove libere fino ad aggiungere all’ormai consueto doppio appuntamento con le sprint del sabato e la gara della domenica.

Puoi vedere l’intero weekend in diretta streaming su NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare al commento in italiano ti servirà però utilizzare una VPN come NordVPN.

GP di Assen 2024: orari e streaming italiano dall’estero

Andiamo prima a fare un recap degli orari del weekend:

Venerdì 28 giugno

ore 8:55 – prove libere 1 Moto3

ore 9:45 – prove libere 1 Moto2

ore 10.40 – prove libere 1 MotoGP

ore 13:15 – prove libere 2 Moto3

ore 14 – prove libere 2 Moto2

ore 14:55 – pre qualifiche MotoGP

Sabato 29 giugno

ore 8:35 – prove libere 3 Moto3

ore 9:20 – prove libere 3 Moto2

ore 10:05 – prove libere 2 MotoGP

ore 10:45 – qualifiche MotoGP

ore 12:10 – Gara 1 MotoE

ore 12:45 – qualifiche Moto3

ore 13:40 – qualifiche Moto2

ore 14:55 – Sprint Race MotoGP

ore 17 – Gara 2 MotoE

Domenica 30 giugno

ore 9:35 – warm up MotoGP

ore 11 – gara Moto3

ore 12.15 – gara Moto2

ore 14 – gara MotoGP

Per evitare la restrizione geografica attiva su NOW nel caso volessi usare l’abbonamento all’estero devi sfruttare NordVPN in questo modo:

Sottoscrivere un abbonamento a NordVPN con l’offerta di giugno Scaricare NordVPN sul dispositivo che intendi usare per la visione Aprire NordVPN e la lista dei server Selezionare un server italiano, solitamente Milano o Roma Aprire NOW sullo stesso dispositivo in cui hai attivato NordVPN per guardare l’intero weekend in streaming con commento in italiano

Oltre a questo potrai sfruttare anche tutti gli altri vantaggi di NordVPN, tra cui la possibilità di navigare in modo sicuro, privato e protetto ovunque ti trovi, anche su WiFi pubblici.