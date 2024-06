MotoGP, GP d'Italia al Mugello: come vederlo in streaming

La MotoGP torna anche questo fine settimana con il GP d’Italia sulla pista del Mugello, una delle più spettacolari di tutto il Mondiale. Il weekend di gara sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Come vedere il GP d’Italia al Mugello della MotoGP in streaming

Per vedere il Gran Premio d'Italia al Mugello della MotoGP occorre attivare il pass Sport, scaricare l'app NOW sul dispositivo dove si vuole guardare la corsa, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e selezionare dal tab Canali Live il canale Sky Sport MotoGP.

Questa la programmazione del weekend di gara al Mugello:

Sabato 1 giugno

FP3: 10:10-10:40

Qualifiche: 10:50-11:30

Sprint: 15:00

Domenica 2 giugno

Warm-Up: 9:40-9:50

Gara: 14:00

In classifica lo spagnolo Jorge Martin precede di 39 lunghezze il campione del mondo in carica Francesco “Pecco” Bagnaia e di 41 punti il connazionale Marc Marquez. Tutti e tre sono in sella a una Ducati, a conferma del dominio assoluto della casa di Borgo Panigale anche per quest’anno: Martin corre per il Team Pramac, Bagnaia gareggia con il Team ufficiale (Ducati Team), mentre Marquez difende i colori del Team Gresini. Dei tre, l’otto volte campione del mondo è l’unico a correre in sella con la Ducati dello scorso anno (Desmosedici GP23).

