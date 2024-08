MotoGP Silverstone: dove vedere in diretta streaming il Gran Premio della Gran Bretagna

Domenica 4 agosto, sulla pista di Silverstone, si correrà il Gran Premio della Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2024 della MotoGP. La gara sarà trasmessa in streaming su NOW grazie al pass Sport, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Con 6 vittorie e 7 podi, Francesco “Pecco” Bagnaia è al primo posto della classifica piloti con 222 punti. In seconda posizione, staccato di 10 punti, insegue Jorge Martin. Terzo l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, che alla sua prima stagione in Ducati accusa un ritardo di 56 punti dalla vetta, nonostante corra con la GP23, cioè la Ducati dello scorso anno.

Dove vedere il MotoGP Silverstone in streaming

Il MotoGP Silverstone sarà visibile in streaming su NOW, la piattaforma che offre l’accesso all’intera programmazione sportiva di Sky. Per l’occasione, il canale di riferimento è Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky).

Di seguito gli orari del GP della Gran Bretagna.

Sabato 3 agosto

11:05: prove libere 2

11:45: qualifiche

15:55: Sprint Race

Domenica 4 agosto

10:35: warm up

14:00: gara

Tutto il weekend di Silverstone è incluso nel pass Sport di NOW, che offre la visione dell’intero Mondiale di MotoGP. Il pacchetto comprende anche la Formula 1, la Champions League e le altre coppe europee (Europa League e Conference League), tre partite a turno di Serie A, la NBA, l’Eurolega e il tennis. Grazie all’offerta in corso, il pass Sport è disponibile a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, per un risparmio in un anno di oltre 100 euro.

Come vedere il MotoGP Silverstone all’estero

Se si è all’estero, per vacanza o lavoro, occorre attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare le restrizioni geografiche che causano il blocco dei contenuti delle piattaforme streaming fuori dall’Italia. Una delle migliori è NordVPN, in queste ore disponibile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro.