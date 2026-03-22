MotoGP: stasera il Gran Premio del Brasile in streaming su NOW

Questa sera, presso l’autodromo internazionale di Goiana, si correrà il Gran Premio del Brasile. La corsa sarà trasmessa alle ore 19 in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Il pacchetto più conveniente per seguire la gara di stasera e l’intero Mondiale 2026 è il pass Sport di NOW, disponibile a 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,99 euro. Il pass in questione include tutto lo sport di Sky, dunque anche tutte le coppe europee di calcio, la Formula 1, i tornei ATP e WTA di tennis più Wimbledon e lo US Open, il basket con NBA, Eurolega e la massima divisione italiana, più altre competizioni sportive, tra cui Premier League, Ligue 1, Bundesliga, 3 partite a turno di Serie A e tutta la Serie C.

Marc Marquez per il bis

La Sprint di sabato ha visto la prima affermazione di quest’anno del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha superato nel finale l’altro pilota Ducati Fabio Di Giannantonio del team VR46, che dopo essere partito dalla pole era riuscito a condurre buona parte della Sprint al comando con un certo margine di vantaggio rispetto al campione iberico.

Anche in Brasile Marquez ha mostrato una gestione gomme superiore rispetto agli altri, dote che gli permette di essere più veloce dei suoi avversari nella seconda parte di gara. Un vantaggio che dovrebbe riproporsi anche questa sera, a meno che le due Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, ieri rispettivamente al quarto e terzo posto, non impensieriscano l’alfiera della Ducati nei primi giri, portandolo a un consumo lato gomme più alto di quello preventivato.

C’è infine grande curiosità su ciò che potrà fare Francesco Bagnaia, dopo il discreto passo mostrato durante la Sprint: nonostante abbia chiuso soltanto all’ottavo posto, il compagno di squadra di Marquez potrebbe essere autore di una prova ancora più convincente nella gara lunga.

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