Sul motore di ricerca di Google arriva la Modalità AI

Google ha in serbo una grossa novità per il suo motore di ricerca: una “Modalità AI” tutta nuova. Come riporta The Information, il colosso di Mountain View sta lavorando a una nuova funzione per trasformare il suo iconico motore di ricerca in un vero e proprio assistente virtuale.

Il motore di ricerca di Google pronto a lanciare la modalità AI

Ad esempio, immaginiamo di digitare una query su Google. Accanto alle solite schede “Tutti”, “Immagini”, “Video”, “Notizie”, ecc., troveremo anche “Modalità AI“. Cliccando su questa scheda, si verrà catapultati in un’interfaccia simile a quella di Gemini, il chatbot AI di Big G.

All’interno di questa nuova sezione, si potranno fare domande e ricevere risposte in un formato conversazionale, proprio come se si stesse chattando con un amico. Ma non è tutto. Google fornirà anche dei link a pagine web pertinenti, così si potrà approfondire l’argomento se si desidera.

E se la prima risposta non ti soddisfa? Nessun problema! Sotto la risposta, si troverà una barra di ricerca che invita a fare domande di follow-up. Insomma, sarà come avere un esperto a portata di mano, pronto a chiarire ogni dubbio.

Motori di ricerca AI, la concorrenza è sempre più agguerrita

Questa nuova funzione di Google arriva al momento giusto. La concorrenza nel campo dei motori di ricerca AI si fa sempre più agguerrita. OpenAI ha da poco reso disponibile la funzione di ricerca a tutti gli utenti, mettendo pressione a Google per integrare l’AI nel suo motore di ricerca. Senza considerare Perplexity AI, che oramai ha acquisito una certa credibilità e popolarità tra gli utenti.

In realtà, Google aveva già mosso i primi passi in questa direzione. Da qualche tempo, infatti, per alcune query mostra dei riassunti generati dall’AI e di recente ha esteso questa funzionalità a molti altri paesi. Ma con la Modalità AI, sembra che Big G voglia fare il salto di qualità e offrire un’esperienza di ricerca completamente nuova.

Quando arriverà la Modalità AI?

Anche se Google non ha ancora confermato ufficialmente l’arrivo della Modalità AI, le indiscrezioni sembrano piuttosto concrete. Sia Android Authority che 9to5Google hanno individuato riferimenti a questa funzione nell’app Google e nel suo codice.