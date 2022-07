Oltre Google: i motori di ricerca più attenti alla privacy

Oltre il 90% di chi naviga, si affida oggi a Google per trovare le informazioni e le risorse online che desidera (fonte StatCounter), ma il panorama dei motori di ricerca offre un gran numero di alternative valide, seppur indubbiamente meno conosciute. Chi ne sta cercando una particolarmente attenta alla tutela della privacy, può dare un’occhiata alla Top 12 compilata dal team di NordVPN.

Motori di ricerca e privacy: la Top 12 di NordVPN

È probabile che alcuni dei nomi presenti nella lista suonino del tutto nuovi. Niente paura, è normale, si tratta di servizi gestiti da realtà con budget di gran lunga inferiori rispetto a quello del colosso californiano e che puntano più sul passaparola che non su estese campagne di marketing per raggiungere il pubblico. Il consiglio è quello di dar loro un’opportunità, in quanto privi di forme di tracciamento e di conseguenza meno invasivi per la sfera privata dell’utente. Questo l’elenco stilato dalla squadra al lavoro sulla Virtual Private Network.

DuckDuckGo (duckduckgo.com);

StartPage (startpage.com);

Qwant (qwant.com);

searx (searx.org);

Search Encrypt (searchencrypt.com);

Gibiru (gibiru.com);

Yippy (yippy.com);

Ecosia (ecosia.org);

Swisscows (swisscows.com);

Mojeek (mojeek.com);

MetaGer (metager.org);

Disconnect Search (disconnect.me).

In termini di market share, dietro a Google con il 91,86% (a livello globale e a fine giugno) si posizione Bing di Microsoft (3,20%). Sul terzo gradino del podio c’è Yandex (1,52%), utilizzato in particolare nel territorio russo. Yahoo segue con l’1,32% e la realtà cinese Baidu con lo 0,77%. Le briciole rimanenti sono divise dalla concorrenza.

