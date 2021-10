Motorola Edge 20 Lite: un vero BEST BUY della categoria

Motorola Edge 20 Lite è uno smartphone che costa il giusto e ti mette tutto ciò che vorresti a disposizione. Per tutti i giorni è praticamente la scelta migliore, soprattutto se conti che è in promozione su Amazon, Infatti il piccolo ribasso in atto ti consente di pagarlo solamente 299,68€ il che è ottimo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

La scheda tecnica di Motorola Edge 20 Lite

All'apparenza semplice e lineare, Motorola Edge 20 Lite nasconde un cuore tecnologico. Oggi lo trovi in promozione in colore Electric Graphite che conferisce un bel tocco di eleganza aggiuntiva, la quale non guasta mai.

Ha un display veramente ottimo visto che è composta da un pannello OLED da 6.7 pollici con HDR10+, praticamente quello che trovi sui melafonini di Apple. Le cornici sono estremamente sottili così la visione risulta ancora più ampia e realistica.

Il processore è firmato MediaTek e viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria che se vuoi espandi con MicroSD senza alcun problema. Ancora non sei convinto? Allora fatti ammaliare dalla fotocamera con sensore da 108 megapixel e dalla batteria da 5000mAh che ricarichi con TurboPower 30.

Lo smartphone monta la versione 11 di Android ed è Dual SIM oltre a supportare anche la connettività 5G.

Acquista subito Motorola Edge 20 Lite su Amazon a soli 299,68€, un prezzo veramente unico. Lo ordini e diventa tuo nel giro di qualche giorno senza alcun costo aggiuntivo sia se sei abbonato Prime che cliente standard. Ti informo, inoltre, che puoi pagarlo sia in un'unica soluzione che mediante rateizzazione a Tasso Zero. In questo ultimo caso scegli Cofidis come modalità di pagamento.