Motorola edge 30 Neo scende di prezzo su Amazon, ora al 37% in meno

Cerchi uno smartphone nuovo di zecca e vuoi spendere poco? Ti guidiamo noi verso gli acquisti più oculati del momento su Amazon, partendo dal Motorola edge 30 Neo attualmente in vendita al 37% in meno e sempre più vicino al prezzo più basso di sempre! Come modello di fascia medio-bassa non scherza, pensaci su mentre ti spieghiamo le caratteristiche tecniche.

Come si presenta Motorola edge 30 Neo

Sotto la scocca dello smartphone Motorola edge 30 Neo si trova anzitutto il chipset Qualcomm Snapdragon 695 dotato di modem 5G e ottimizzato affinché la navigazione risulti più rapida e, a tutti gli effetti, uno dei punti di forza di questo telefono. Ad accompagnare il SoC si trovano una batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida a 68W, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Esteriormente si fanno notare subito la scocca color Black Onyx certificata Pantone, che custodisce un modulo fotocamera a due sensori con lente primaria da 64 MP. Anteriormente figura una fotocamera da 32 megapixel, presentata su notch punch-hole in uno schermo pOLED FHD+ da 6,3 pollici dalla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz.

Questo smartphone può diventare tuo a 188 euro al posto di 299,90 euro, un taglio del 37% fornito da un rivenditore di terze parti che si appoggia ad Amazon per la consegna rapida. Puoi completare il pagamento anche a rate con Cofidis.