Motorola edge 40 NEO: (quasi) in REGALO su Amazon

Il nuovissimo Motorola edge 40 NEO è già disponibile su Amazon! Acquistalo all’incredibile prezzo di 399,90 euro. Dotato di 12GB di RAM e 256GB di ROM non è uno smartphone, ma un computer. Approfittane subito perché il prezzo è incluso di spedizione. Inoltre, sempre se sei cliente Prime, hai la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis. Cosa stai aspettando? La promozione è davvero invitante.

Tra l’altro hai già preinstallato Android 13 e, nella confezione, trovi anche una cover su misura. In pratica questo telefono è ready to work. Una volta a casa tua non devi far altro che inserire la SIM, trasferire tutti i tuoi dati, le tue app e preferenze. Così sei subito pronto per utilizzarlo. Resistente all’acqua fino a 1,5 metri di profondità, viene commercializzato con certificazione IP68.

Motorola edge 40 NEO: una meraviglia

Il nuovissimo Motorola edge 40 NEO è davvero speciale! Il display pOLED Full HD+ da 6,55 pollici offre immagini straordinariamente nitide e fluide. La particolarità di questo smartphone è che il suo schermo offre un elevato refresh rate che arriva fino a 144Hz. Perciò ottieni contenuti dalla qualità cristallina per film, serie TV, giochi e videochiamate. Il processore MediaTek Dimensity 1050 rende tutto ancora più veloce.

Mettilo subito in carrello a soli 399,90 euro. Questa esclusiva è per i clienti Prime. Nondimeno puoi sempre iscriverti al servizio attivando la prova gratuita di 30 giorni. Per te fin da subito tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.