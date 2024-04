Motorola Edge 40 Neo: sconto ESCLUSIVO su Amazon (-22%)

Unisce prestazioni straordinarie a un design elegante e resistente: è il Motorola Edge 40 Neo, il nuovo protagonista dell’innovazione tecnologica. E oggi, su Amazon, puoi acquistarlo con uno sconto incredibile del 22%, rendendolo ancora più allettante per chi cerca il massimo dalla propria tecnologia. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 313,00 euro, anziché 399,90 euro.

Motorola Edge 40 Neo: il medio gamma definitivo con questo sconto

Con la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, il Motorola Edge 40 Neo è il compagno ideale per chi ama avventure senza limiti. Puoi portarlo con te in qualsiasi condizione atmosferica, senza timore di danni causati dall’acqua.

Il cuore pulsante di questo Motorola è lo schermo pOLED Full HD+ da 6,55 pollici. Con una qualità delle immagini cristallina e un refresh rate di 144 Hz, ogni dettaglio prende vita sullo schermo, offrendoti un’esperienza visiva senza precedenti. Guarda i tuoi film preferiti, gioca ai videogiochi o goditi videochiamate con una nitidezza e fluidità straordinarie.

La fotocamera del Motorola Edge 40 Neo è una vera e propria opera d’arte tecnologica. Con una doppia fotocamera da 50+13 MP, puoi catturare ogni momento con una nitidezza incredibile, anche in condizioni di scarsa illuminazione. E grazie all’obiettivo Macro Vision dedicato, puoi avvicinarti al tuo soggetto e cogliere ogni minimo dettaglio, rendendo ogni foto un capolavoro.

Esprimi il tuo stile con le diverse varianti di colore, realizzate in collaborazione con Pantone. Il design elegante e raffinato del Motorola Edge 40 Neo si adatta perfettamente al tuo stile di vita, distinguendoti sempre dalla folla.

Infine, la batteria da 5000 mAh e la ricarica TurboPower da 68W assicurano ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata, potendo goderti appieno tutte le funzionalità del tuo dispositivo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon per il Motorola Edge 40 Neo. Acquistalo oggi stesso e scopri il piacere di possedere un dispositivo che unisce potenza, eleganza e resistenza in un’unica soluzione. Non perdere ulteriore tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 313,00 euro.