Motorola edge 50 fusion 8+256GB: col 39% di sconto RISPARMI 154 euro

Non è legate alle Offerte di Primavera di Amazon, ma è comunque uno sconto molto interessante che dobbiamo segnalarti. Motorola edge 50 Fusion è disponibile con un fantastico sconto del 39% che ti permette di pagarlo soltanto 244,16 euro invece di 399: il prezzo include IVA e spedizione Prime ed è davvero eccezionale per un midrange di questa categoria.

Motorola edge 50 fusion in offerta: le caratteristiche

Motorola edge 50 fusion è uno smartphone dalle caratteristiche eccezionali per la fascia di appartenenza: è dotato di un display pOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 144Hz, ideale per ogni genere di contenuto e arricchito dal supporto all’audio Dolby Atmos per un’esperienza immersiva.

Sulla scocca trova posto anche una doppia fotocamera da 50+13 megapixel capace di regalarti immagini straordinarie in ogni condizione di luce. La batteria da 5000mAh e la ricarica turbopower da 68W ti faranno dimenticare ogni problema di autonomia. Tutto questo è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, veloce ed efficiente, con 256GB di memoria interna e 8GB di RAM.

Infine, la certificazione IP68 conferma la resistenza ad acqua e polvere. Motorola edge 50 fusion è uno smartphone potente, elegante e versatile: acquistalo adesso a soli 244,16 euro invece di 399.