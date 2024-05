Motorola edge 50 ultra e 50 fusion arrivano in Italia

Motorola ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi edge 50 ultra e edge 50 fusion. I due smartphone appartengono alla fascia alta dell’offerta, escludendo i pieghevoli razr. Gli utenti possono sfruttare la promozione Trade In per risparmiare fino a 150 euro sull’acquisto effettuato entro il 30 giugno 2024.

Specifiche e prezzi degli smartphone

La serie edge 50 è stata annunciata a metà aprile. Solo uno dei tre modelli (edge 50 pro) era già in vendita a 699,00 euro. Ora sono disponibili gli altri due. Il Motorola edge 50 ultra è quello più interessante. La variante Nordic Wood ha un frame in alluminio e una cover in vero legno.

La dotazione hardware comprende uno schermo pOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2712×1220 pixel e refresh rate di 144 Hz, processore Snapdragon 8s Gen 3, 16 GB di RAM LPDDR5x, 1 TB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 50, 64 e 50 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 50 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 125 Watt. Il sistema operativo è Android 14. Il prezzo è 999,00 euro.

Queste sono invece le specifiche del Motorola edge 50 fusion: schermo pOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate di 144 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 2, 12 GB di RAM LPDDR4x, 256 GB di storage UFS 2.2, fotocamere posteriori da 50 e 13 megapixel (standard e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 Watt. Il sistema operativo è Android 14. Il prezzo è 399,00 euro.

Il programma Trade In permette di ottenere un rimborso con la valutazione dell’usato e il contestuale acquisto di uno smartphone. Gli utenti che scelgono i nuovi edge 50 ultra, edge 50 pro e edge 50 fusion riceveranno un bonus aggiuntivo di 150, 100 e 50 euro, rispettivamente.