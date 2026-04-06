 Motorola Edge 60 5G da 256GB non delude e costa pochissimo su eBay
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Motorola Edge 60 5G da 256GB non delude e costa pochissimo su eBay

Il Motorola Edge 60 5G da 256GB è un ottimo smartphone di fascia media e oggi su eBay lo puoi avere scontato di oltre 163 euro.
Motorola Edge 60 5G da 256GB non delude e costa pochissimo su eBay
Tecnologia Mobile
Il Motorola Edge 60 5G da 256GB è un ottimo smartphone di fascia media e oggi su eBay lo puoi avere scontato di oltre 163 euro.

Di smartphone ce ne sono davvero tantissimi in commercio e dunque oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere una medio gamma a un ottimo prezzo. Se vai subito su eBay puoi acquistare il Motorola Edge 60 5G da soli 235,80 euro, invece che 399 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato su eBay è quello che vedi sopra e quindi ora potrai risparmiare oltre 163 euro sul totale. In più se preferisci hai la possibilità di pagare in tre comode rate da 82,74 euro a interessi zero con Klarna.

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Motorola Edge 60 5G è un fantastico mid-range

Acquistare uno smartphone medio gamma ti permette di risparmiare senza fare eccessivi sacrifici e il Motorola Edge 60 5G è sicuramente un best buy da questo punto di vista. Grazie al potente processore MediaTek Dimensity 7400 sostenuto da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 15, garantisce ottime performance. Inoltre la batteria da 5200 mAh con ricarica turbo da 68 W non si esaurisce facilmente.

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Ha poi un corpo leggero e robusto con un peso di soli 174 grammi, uno spessore di 8,1 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata con grado IP69. Bello e generoso il display OLED da 6,36 pollici con refresh rate da 120 Hz che risulta visibile anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente. C’è poi uno scomparto fotografico con un sensore principale posteriore da 50 MP, ultra grandangolare da 13 MP e teleobiettivo con zoom 3x da 10 MP.

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Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è indubbiamente uno dei migliori medio gamma in circolazione. Quindi fai alla svelta. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 60 5G da soli 235,80 euro, invece che 399 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
6 apr 2026
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