Motorola edge 60 con Moto AI al MINIMO STORICO: l'occasione

Motorola edge 60 è appena sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon. Non sappiamo per quanto rimarrà a disposizione con lo sconto del 35%, ma non è difficile immaginare che possa andare a ruba. Potenziato dall’intelligenza artificiale di Moto AI, è uno smartphone che unisce design e prestazioni. Tra i punti di forza c’è anche il comparto fotografico progettato per catturare immagini di qualità in ogni situazione, anche con un’illuminazione scarsa.

L’offerta a tempo di Amazon per Motorola edge 60

È la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Integra il processore MediaTek Dimensity 7300 e il display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Super HD (2712×1220 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 7i. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare la tripla fotocamera posteriore da 50+50+10 megapixel, quella frontale da 50 megapixel, gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, lo slot per microSD fino a 1 TB, la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth, il supporto Dual SIM, GPS, NFC e batteria da 5.200 mAh con ricarica TurboPower da 68 W. Il sistema operativo è Android. Rimandiamo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni.

L’ottimo smartphone Motorola edge 60 con Moto AI oggi può essere tuo con uno sconto del 35% rispetto al listino ufficiale, al prezzo finale di soli 246 euro. La colorazione è PANTONE Gibraltar Sea, quella visibile nelle immagini qui allegate. Non c’è bisogno di attivare coupon.

La disponibilità è immediata, è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis in un giorno. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare esaurito in fretta.