 Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB + MotoBuds a un prezzo da svenimento
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB + MotoBuds a un prezzo da svenimento

Offerta folle su eBay che sta proponendo una bundle formato dal Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB e dagli auricolari wireless MotoBuds.
Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB + MotoBuds a un prezzo da svenimento
Tecnologia Mobile
Offerta folle su eBay che sta proponendo una bundle formato dal Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB e dagli auricolari wireless MotoBuds.

Vuoi acquistare uno smartphone e degli auricolari wireless di ottima qualità senza spendere un patrimonio? Allora dai un’occhiata a questo fantastico bundle che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello il Motorola Edge 60 Neo 5G e i MotoBuds a soli 290,51 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Super sconto dunque che abbatte il costo di partenza e ti permette di avere due fantastici dispositivi. Potrai risparmiare più di 209 euro sul totale e se preferisci puoi pagare in 3 comode rate da 101,93 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistali in offerta su Amazon

Motorola Edge 60 Neo 5G + MotoBuds a prezzo shock

Sicuramente il rapporto qualità prezzo in questo momento è ciò che fa la differenza ed è il motivo per cui devi essere svelto. Il Motorola Edge 60 Neo 5G è un fantastico smartphone di fascia media con un peso di appena 174 grammi e la certificazione IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Ha un display pOLED da 6,36 pollici con refresh rate da 120 Hz e una batteria da 5200 mAh con ricarica rapida cablata da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Il potente processore MediaTek Dimensity 7400 viene sostenuto da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB.

{title}

I MotoBuds sono auricolari wireless straordinariamente comodi, belli esteticamente e leggerissimi. Hanno la cancellazione attiva del rumore dinamica e la modalità trasparenza e potrai quindi scegliere quella che preferisci in base alle circostanze. I tre microfoni interni ti permettono di fare chiamate senza disturbi e sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54. E poi garantiscono un’autonomia di 9 ore con una singola ricarica e 42 ore con la custodia.

Acquistali in offerta su Amazon

Stai ancora leggendo? È chiaro che non c’è più tempo per farlo. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il Motorola Edge 60 Neo 5G e i MotoBuds a soli 290,51 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Lenovo ThinkPad: nuove workstation per sviluppo AI

Lenovo ThinkPad: nuove workstation per sviluppo AI
Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72

Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72" fa di tutto e costa poco
Power Bank Magsafe ultra-slim da 5000mAh + porta USB a soli 24€

Power Bank Magsafe ultra-slim da 5000mAh + porta USB a soli 24€
HUAWEI WATCH GT Runner 2: preparati per la maratona e risparmia su Amazon

HUAWEI WATCH GT Runner 2: preparati per la maratona e risparmia su Amazon
Lenovo ThinkPad: nuove workstation per sviluppo AI

Lenovo ThinkPad: nuove workstation per sviluppo AI
Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72

Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED da 1,72" fa di tutto e costa poco
Power Bank Magsafe ultra-slim da 5000mAh + porta USB a soli 24€

Power Bank Magsafe ultra-slim da 5000mAh + porta USB a soli 24€
HUAWEI WATCH GT Runner 2: preparati per la maratona e risparmia su Amazon

HUAWEI WATCH GT Runner 2: preparati per la maratona e risparmia su Amazon
Michea Elia
Pubblicato il
19 mar 2026
Link copiato negli appunti