Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB + MotoBuds a un prezzo da svenimento

Vuoi acquistare uno smartphone e degli auricolari wireless di ottima qualità senza spendere un patrimonio? Allora dai un’occhiata a questo fantastico bundle che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello il Motorola Edge 60 Neo 5G e i MotoBuds a soli 290,51 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Super sconto dunque che abbatte il costo di partenza e ti permette di avere due fantastici dispositivi. Potrai risparmiare più di 209 euro sul totale e se preferisci puoi pagare in 3 comode rate da 101,93 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Edge 60 Neo 5G + MotoBuds a prezzo shock

Sicuramente il rapporto qualità prezzo in questo momento è ciò che fa la differenza ed è il motivo per cui devi essere svelto. Il Motorola Edge 60 Neo 5G è un fantastico smartphone di fascia media con un peso di appena 174 grammi e la certificazione IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Ha un display pOLED da 6,36 pollici con refresh rate da 120 Hz e una batteria da 5200 mAh con ricarica rapida cablata da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Il potente processore MediaTek Dimensity 7400 viene sostenuto da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB.

I MotoBuds sono auricolari wireless straordinariamente comodi, belli esteticamente e leggerissimi. Hanno la cancellazione attiva del rumore dinamica e la modalità trasparenza e potrai quindi scegliere quella che preferisci in base alle circostanze. I tre microfoni interni ti permettono di fare chiamate senza disturbi e sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54. E poi garantiscono un’autonomia di 9 ore con una singola ricarica e 42 ore con la custodia.

Stai ancora leggendo? È chiaro che non c’è più tempo per farlo. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il Motorola Edge 60 Neo 5G e i MotoBuds a soli 290,51 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi extra.