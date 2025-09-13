Motorola edge 60 neo e moto g06 arrivano in Italia

Tra pochi giorni arriverà in Italia il nuovo Motorola moto g06 annunciato all’IFA 2025 di Berlino. Lo smartphone di fascia bassa ha uno schermo enorme e verrà offerto ad un prezzo accessibile a tutti. Gli utenti che cercano un modello più potente dovranno attendere circa un mese e mezzo per acquistare il Motorola edge 60 neo che supporta varie funzionalità AI.

Motorola moto g06: specifiche e prezzo

Il Motorola moto g06 ha uno schermo da 6,88 pollici con risoluzione HD+ (1640×720 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Grazie alla tecnologia Wet Touch, il display può rilevare anche le dita bagnate. Lo smartphone ha inoltre ricevuto la certificazione IP64, quindi resiste alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Helio G81 Extreme, 4/8 GB di RAM LPDDR4X, 64/128/256 GB di storage, slot per microSD fino a 1 TB, fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo, jack audio, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 10 Watt.

Il sistema operativo è Android 15. La versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage sarà in vendita da metà settembre. Il prezzo è 119,90 euro. Da ottobre saranno in vendita le versioni con 4 GB di RAM e 128/256 GB di storage. I prezzi sono 139,90 euro e 149,90 euro, rispettivamente. Esiste anche il moto g06 power con batteria da 7.000 mAh, ma non arriverà in Italia.

Motorola edge 60 neo: specifiche e prezzo

Il Motorola edge 60 neo ha invece uno schermo pOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2670×1200 pixel e luminosità massima di 3.000 nits. Ha ricevuto le certificazioni IP68/IP69 e MIL-STD-810H. Integra il processore MediaTek Dimensity 7400, affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 13 e 10 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 3x), fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 Watt e wireless da 15 Watt.

Il sistema operativo è Android 15 (cinque anni di aggiornamenti). Gli utenti troveranno le funzionalità di moto ai, tra cui la ricerca visuale dei contenuti sullo schermo che sfrutta la tecnologia di Perplexity e Microsoft Copilot. Sarà disponibile da fine ottobre. Il prezzo base è 399,00 euro.