 Motorola Edge 60 Pro a -256 euro è l'affare smartphone di oggi
Bello da vedere, veloce, con autonomia elevata. AI e fotocamere evolute: Motorola Edge 60 Pro è in forte sconto grazie a questo codice.
Ti segnaliamo lo sconto di 256 euro rispetto al listino ufficiale che propone in questo momento eBay su Motorola Edge 60 Pro. È uno degli smartphone più interessanti in circolazione nel suo segmento di mercato, qui proposto nella particolare e originale tinta PANTONE Shadow. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Non mancano le funzionalità di intelligenza artificiale. Sblocca il risparmio con il codice TECHOCT25 messo a disposizione dal marketplace.

Affare eBay su Motorola Edge 60 Pro: ecco il codice

Unisce un design sottile e robustezza certificata IP68/IP69 a un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 4500 nit e protezione Gorilla Glass 7i, senza dimenticare il supporto HDR10+. Il cuore è il processore MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm con GPU Mali-G615, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna, per garantire potenza e velocità. Completano la dotazione la connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 megapixel e zoom ottico 3x, quella frontale da 50 megapixel e la batteria da 6.000 mAh per una lunga autonomia. Trovi altre informazioni nella scheda del telefono.

Lo smartphone Motorola Edge 60 Pro nella colorazione PANTONE Shadow

Per ottenere uno sconto totale di 256 euro rispetto al listino ti basta inserire il codice TECHOCT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto. In questo modo, invece di pagarlo 649 euro lo smartphone Motorola Edge 60 Pro potrà essere tuo al prezzo finale di soli 393 euro.

Il codice sconto TECHOCT25 di eBay

Acquista in tutta tranquillità: è proposto dal venditore professionale italiano UpgradeElettronica che ha già ricevuto più di 3.500 feedback positivi al 100% su eBay. C’è anche la spedizione gratis con la consegna direttamente a casa tua entro pochi giorni se lo ordini adesso.

Pubblicato il 1 ott 2025

Davide Tommasi
1 ott 2025
