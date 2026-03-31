Motorola Edge 60 PRO: il mid range da acquistare oggi a 271€ in meno

Vuoi acquistare uno smartphone di fascia media che ti permetta quindi di non spendere una fucilata senza però dover sacrificare eccessivamente le prestazioni? Allora ecco l’offerta perfetta. Vai subito su eBay e puoi mettere nel tuo carrello il Motorola Edge 60 PRO a soli 378,48 euro, invece che 649,90 eur0, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che non ci sono errori. È tutto vero e il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale. Dunque oggi potrai risparmiare la bellezza di oltre 271 euro sul totale. E potrai anche decidere di pagare in tre comode rate da 132,80 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Edge 60 PRO adesso non ha rivali

È chiaro che a questo prezzo il Motorola Edge 60 PRO nella fascia media non ha rivali ed è il motivo per cui dovrai essere veloce. Gode di un ottimo display p-OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima da 4500 nit. Dunque ha un’ottima visibilità anche di fronte alla luce del sole diretta. Il peso di soli 186 grammi e lo spessore di 8,2 mm lo rende leggero e maneggevole, senza tralasciare la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP69.

Il MediaTek Dimensity 8350 Extreme è un ottimo processore e viene supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM che non deludono affatto. Il sistema operativo è Android 15 e troverai anche una generosa archiviazione da ben 512 GB. Lo scomparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP è una fotocamera frontale sempre da 50 MP.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma il tempo scorre ed unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi prima che sia troppo tardi vai su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 60 PRO a soli 378,48 euro, invece che 649,90 eur0, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.